Büyükşehir'den Körfez Yarış Pistine yeni parkur

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - 2021 Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı 25-26 Aralık tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Rallikros şampiyonası öncesi Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez Yarış Pistine 800 metre uzunluğunda yeni parkur yapıldı. Stabilize malzeme serimi yapılan yol greyder ile açıldı. Yolda sıkıştırılması yapılarak rallikros yarışlarına uygun hale getirildi.

RALLİKROS ŞAMPİYONASI

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan parkurunda kullanılacağı 1, 500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. 25 Aralık Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından yarışma serbest antrenmanlar ile başlayacak. 26 Aralık Pazar günü ise saat 10. 00'dan itibaren sıralama turlarına geçilecek. Yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından saat 13. 30'da yarı final turları ve saat 14. 30'da da final turlarına başlayacak.

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