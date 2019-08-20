Büyükşehir'den Konya genelinde haşereyle mücadele

20.08.2019 13:30

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Konya genelinde 31 ekiple haftalık periyotlar halinde 28 ilçe 813 mahallede haşere ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında 28 ilçe 813 mahallede başlattığı uçkun, larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl 9 Mayıs'ta başlayan ilaçlama çalışmaları, toplam 31 ekip ve 60 makineyle ilçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmaları sokak, park, bahçe, mezarlık ve mesire alanlarında haftalık periyotlar halinde gerçekleşiyor.

Çevre Sağlığı İlaçlama Yönetim Sistemi kapsamında; tüm araçlar GPS Araç Takip Sistemi ile takip edilerek mahallelerdeki sokak ilaçlaması, ilaçlama saatleri, kullanılan ilaç, mazot, benzin gibi tüm argümanların takip ve kontrolünün sistematik olarak yapıldığı çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik; biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri, sağlık taramaları, hizmet içi eğitimler, saha denemeleri, teorik ve pratik ürün uygulama eğitimleri de rutin olarak yapılıyor. Kapalı alan ilaçlamasında ise mesken, iş yeri, kamu kurumları ve okullar büyükşehir ekiplerce ilaçlanıyor.

"Çöpleri açıkta bırakmayalım"

İlaçlama uçkun mücadelesi sabahları 06.00-10.00 ve akşamları 18.00-22.00 arasında, larva mücadelesi ise 07.00-17.00 saatleri arasında yapılırken, vatandaşların haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gıda artıklarını poşetlemeden atmamaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, çöplerini poşetleyerek çöp konteynırlarına koyarak açıkta bırakmamaları büyük önem taşıyor.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ise gübrelerini biriktirmemeleri ve kendilerinin de periyodik olarak ilaçlama yaparak haşerelerin üremesine meydan vermemeleri gerekiyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki ilaçlama çalışmalarını www.konya.bel.tr adresindeki "Çevre Sağlığı İlaçlama Hizmetleri" bölümünden güncel olarak takip edebiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA