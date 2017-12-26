Büyükşehir'den "Konya'da Kış" Fotoğraf Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde Konya'da yaşanan güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla "Konya'da Kış" isimli fotoğraf yarışması düzenliyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kış mevsiminde Konya'da yaşanan bereketi ve güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Şehrin genelinde yaşanan kış güzelliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Konya'da Kış" isimli fotoğraf yarışması, amatör veya profesyonel herkese açık olacak. 2017-2018 yıllarında çekilmiş Konya fotoğraflarının kabul edileceği yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 fotoğraf ile başvurabilecek. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma ile kaydedilecek. Yüklenecek fotoğrafların 3 MB'tan küçük olmaması gerekiyor. Birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye de bin lira para ödülünün verileceği yarışmanın mansiyon ödülü de 500 lira olarak belirlendi. Fotoğrafların online olarak www.konyadakis.konya.bel.tr adresinden yükleneceği yarışma, 02 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek. - KONYA