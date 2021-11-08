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Büyükşehir'den Kızılay ve Kadın Semineri

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den Kızılay ve Kadın Semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik "Kızılay ve Kadın" konulu seminer düzenlendi.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik "Kızılay ve Kadın" konulu seminer düzenlendi. Kızılay haftası kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kadın kursiyerlere yönelik "Kızılay ve Kadın konulu seminer düzenlendi. Seminere Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet Hamdi İnan, Kızılay gönüllüleri ile çok sayıda kadın katıldı.

1 Nisan Kadın, Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen konferansta Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet Hamdi İnan, Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ve kan bağışının önemini anlattı. Seminer kan bağışçılarına verilen teşekkür belgesi ile son buldu.

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