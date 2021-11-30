BÜYÜKŞEHİR'DEN KIZILAY'A TAM DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Dr. Dila Baran arasında "Kan Bağışı Faaliyetlerinin Desteklenmesine" ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Başkan Zorluoğlu, protokolün hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

5 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu protokol, Kızılay'ımız ile Büyükşehir Belediyemiz arasında bir ortak hizmet protokolüdür. Protokol kapsamında biz Kızılay'ımızla birçok alanda iş birliği yapmayı kabul ve taahhüt ediyoruz. Bu çerçevede bu protokolün kapsamı itibarıyla bizim Meydan bölgesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, Atatürk Meydanı'nda bulunan taşınmazımızı da 5 yıllığına Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne tahsis etmiş oluyoruz. İnşallah orada birçok acil kan ihtiyacı olacak vatandaşlarımıza Kızılay'ımızın Hızır gibi yetişmesine olanak sağlayacak kan işlemleri bundan sonra daha etkili şekilde yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

BARAN: DESTEKLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Dr. Dila Baran ise yaptığı açıklamada, "Destekleriniz gerçekten çok kıymetli. Artık kesintisiz hizmet verecek olmanın da rahatlığı içerisindeyiz. Çünkü pandemi koşulları dolayısıyla sosyal mesafeyi sağlamakta ciddi anlamda zorlanıyorduk. Şimdi aynı anda 4 kişinin kan bağışı yapabileceği, trombosit, aferez ve immün plazma aferezi alabileceğimiz bir ortam edinmiş olduk kıymetli desteklerinizle. Size minnettarız ve tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

TARİH : 29. 11. 2021

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