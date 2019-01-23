Büyükşehir'den Kızılay'a Anlamlı Destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kızılay Bursa Şubesi tarafından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama' kampanyasına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediyesi personeli yoğun ilgi gösterdi. Programda uzmanlar tarafından 'Kan Bağışı ve Kök Hücre' konusunda bilgilendirilen Büyükşehir Belediyesi personeli, ardından Kızılay'ın kampanyasını gönülden destekleyerek, kan verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kampanyaya katılarak kan bağışında bulunurken, "Bir cana umut olmak adına kan vermek, belki de aslında birçok cana şifa olacaktır. Herkesi kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Başkan Aktaş, konuşmasında, muhtemel bir sağlık problemi sırasında kan beklemenin oldukça zor olduğuna değinerek, "Nasıl ki sahip olduklarımızın zekatını veriyoruz, vücudumuzun zekatı da kan vermektir. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu kampanyaya destek olmak istedik" diye konuştu.

Kızılay'ın hem Türkiye'de hem de gönül coğrafyasında herkese ulaştığına değinen Başkan Aktaş, "Kan vermek vücudun tazelenmesi adına da önemli bir durum. Bugün de Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde uygulamayı yaptık. Kan bağışına bizzat ben de katıldım ve kan verdim, bundan dolayı da çok mutluyum. Hem kan bağışı hem de kök hücre ile alakalı önce bilgilendirme yapılıyor ve arzu edenlerden de bağışları alınıyor. Kampanyaya katılan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gönlümüz arzu eder ki, hiç kimse hasta olmasın ve kaza geçirmesin ama hayatın bir gerçeği Bu anlamda sıkıntıya düşenlere de Kızılay anında yetişiyor. Böyle güzel ve hayırlı bir organizasyona destek vermek, bu şehirde ve ülkede yaşayan herkesi mutlu ediyor. İnşallah bu kanlar birilerine şifa olsun" diyerek çalışmada emeği geçenleri ve destek verenleri tebrik etti.

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Büyükşehir Belediyesi personeline kampanyaya katkıları için teşekkür etti. Gürkan, kan bağışının önemine değinerek, "Çok önemli bir görev, kan vermek. Kanı, sürekli ihtiyaç olan bir organımız olarak düşünmek lazım. Ne zaman kimin ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Onun için bizler, muhtaç olmadan, ihtiyacı olanlara yardım etme konusundaki hassasiyetimizi devam ettirelim istiyoruz" dedi.

Kış aylarında kan stoklarının azaldığını söyleyen Gürkan, "Havaların soğuması ile kan bağışları biraz daha azaldığı için, vatandaşlarımızın kış aylarında hassasiyetinin biraz daha artmasını bekliyoruz. Bursa için baktığımızda günlük asgari 450 ünite civarında kana ihtiyacımız var. Bugün de bu ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arkadaşlarımızın katkılarıyla sağlayacağımızı düşünüyoruz" diyerek, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA