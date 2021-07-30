Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında toplam 41 milyon lira bedelle 8 bölgede 605 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında toplam 41 milyon lira bedelle 8 bölgede 605 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 41 milyon lira bedelle ihalesini gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına 8 bölgede başladı.

Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş ve Kaftangiyen mahalleleri arası yola temel malzeme yapılırken, Pınarbaşı ilçesi Tersakan-Kaynar mahalleleri arası yola ikinci kat sathi kaplama yapılıyor.

Yeşilhisar ilçesi Doğanlı Mahallesi il yolu bağlantı arası yola ikinci kat sathi kaplama yapan ekipler, Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi İl Yolu Bağlantı arası yola birinci kat sathi kaplama ile yine Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi il yolu bağlantı arası yola ikinci kat sathi kaplama yapıyor.

Ekipler ayrıca Yahyalı ilçesi Denizovası Mahallesi ve Develi ilçesi Kozluca Mahallesi yollarına temel malzeme çalışması gerçekleştiriyor.

Kırsal Daire Başkanlığınca kırsal yollarda 605 bin 20 kilometrelik çalışmayla ilçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kırsala 41 milyon lira değerinde asfalt çalışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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