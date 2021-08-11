Büyükşehir'den kırsal mahallelere su tankeri desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde tarımsal alanların sulanması ve aynı zamanda orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi amacıyla Kandıra ilçesinde 2 mahalleye özel imal edilen tam donanımlı 3 ton kapasiteli su tankeri desteğinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde tarımsal alanların sulanması ve aynı zamanda orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi amacıyla Kandıra ilçesinde 2 mahalleye özel imal edilen tam donanımlı 3 ton kapasiteli su tankeri desteğinde bulundu. Talep üzerine, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca, özel olarak yaptırılan su tankerleri, Sepetçi ve Şerefsungur mahalle muhtarlarına teslim edildi.

TARIMDA VE YANGINA MÜDAHALEDE KULLANILACAK

Tankerler, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, biberiye, tıbbi nane ve oğul otu dikilen yerlerde başta olmak üzere diğer tarım alanlarının sulanmasında kullanılacak. Su tankerleri ayrıca Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle, olası yangınların büyümeden erkenden önüne geçilebilmesi için de kullanılacak. Yangınlarda, itfaiye ekipleri ulaşana kadar kovalarla su taşıyarak yangınları söndürmeye çalışan kırsal mahalle sakinleri, özel olarak yaptırılan 3 ton su kapasiteli su tankerleriyle artık daha donanımlı ve güçlü bir müdahale imkanına kavuşmuş oldu.

ÖZEL OLARAK İMAL EDİLDİ

Römork tek dingilli, hidrolik frenli ve tamamı sıcak daldırma galvanizli olarak imal edilen tankerlere ayrıca yangına müdahale için özel aparatlar da takıldı. Yüksek kapasiteli pompayla dışarıdan su çekme ve basınçlı su gönderme özelliği bulunan tankerlerinin kullanımı konusunda muhtarlara ve köylülere eğitim de verildi. Sepetc¸i Mahalle Muhtarı Yasin Çelik ve S¸erefsungur Mahalle Muhtarı Ergün Akıncı ile vatandaşlar, desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre