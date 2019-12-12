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Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya destek

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya destekleme adına başlattığı fidan dağıtımında yaklaşık 100 bin fidan dağıtımını gerçekleştirdi.

12.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:14
Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya destek

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya destekleme adına başlattığı fidan dağıtımında yaklaşık 100 bin fidan dağıtımını gerçekleştirdi. Yüzde 60 hibe destekli fidan dağıtımında konuşan Başkan Güngör, kırsal kalkınmayı desteklemek adına bu tür hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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