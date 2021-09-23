Büyükşehir'den Kırkağaç ve Soma Mezarlıklarında İnceleme - Haberler
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Büyükşehir'den Kırkağaç ve Soma Mezarlıklarında İnceleme

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Büyükşehir'den Kırkağaç ve Soma Mezarlıklarında İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde mezarlık ve gasilhane birimlerini ziyaret etti.

SOMA, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde mezarlık ve gasilhane birimlerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlık hizmetlerini hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Aslan, sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, bu hizmetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmamasına özen gösterdiklerini ifade etti.

İl genelinde mezarlıkların bakım, onarım, temizlik ve güvenliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, mezarlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için ince eleyip sık dokuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç ile birlikte Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte ilçe mezarlıklarında incelemelerde bulunan Daire Başkanı Aslan, gasilhanelerde de mezarlık sorumluları ve personel ile bir araya geldi. Soma Maden Şehitliği ve Anıtı'nı da ziyaret eden Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlık hizmetlerini hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Aslan, sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, bu hizmetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmamasına özen gösterdiklerini ifade etti.

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Haber: Büyükşehir'den Kırkağaç ve Soma Mezarlıklarında İnceleme - Haberler
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