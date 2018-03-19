Büyükşehir'den Kiralama İhalesi

Büyükşehir Belediyesi yol yapımı ve çeşitli yatırımlarda kullanılmak üzere iş makinelerinin kiralanması işi için ihale yaptı. İhaleye dört firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi muhtelif yerlerde kullanılmak üzere lastik tekerlekli yükleyici kepçe, greyder, silindir ve sulama arazöz kiralayacak. Konuyla ilgili 2 milyon 129 bin TL yaklaşık maliyetle ihale yapıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Solmazlar Nakliye: 1 milyon 955 bin TL

Dinçer İnşaat: 1 milyon 987 bin TL

CYP Mühendislik: 2 milyon 006 bin TL

Seykan Mühendislik: 2 milyon 625 bin TL

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ