Büyükşehir'den "Kentimi Geziyorum" Etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince turizmde farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve vatandaşların turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla "Kentimi Geziyorum" etkinliği kapsamında ücretsiz turlar başladı.

Gaziantep'in tarihi, kültürel, mimari yapıları, müzeleri ve Dünya'nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne geziler organize eden Büyükşehir, vatandaşları şehir turuna çıkarıyor.

Nereler gezilecek

"Kentimi Geziyorum" etkinliğinde rehberler eşliğinde programa katılanlara, Fıstık Park'ta asırlık fıstık ağaçları içerisinde Antep fıstığı anlatılacak. Geçen yıl 3.5 milyon ziyaretçi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, Safari Park ve Zooloji Müzesi gezilecek. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin başladığı andan, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiyle sonuçlanan zamana kadar yaşanan olayları anlatan Türkiye'nin ilk ve tek 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaret edilecek, vatan sevgisi pekiştirilecek, hain darbe girişimi unutulmayacak. Sanata farklı dokunuşlarla farkındalık oluşturan Gaziantep Sanat Merkezi'nde, küçük sanatçıların neler yapabileceklerine şahitlik edilecek, kentin hamam kültürünü gösteren Hamam Müzesi ve Antep mutfak kültürünü yansıtan Emine Göğüş Mutfak Müzesi gezilecek. Tarihe tanıklık eden Antep kalesinin ardından gezi tamamlanacak. - GAZİANTEP