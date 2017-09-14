Büyükşehir'den Kent Gönüllülerine Kodlama Eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı'nda başarı gösteren 21 öğrenciye temel kodlama eğitimi verildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri kapsayan protokol kapsamında 17 ilçedeki ortaokul 5.6.7. sınıf öğrencilerinin katıldığı 8 dönemlik Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı düzenlendi. Milli ve manevi değerler başta olmak üzere; kamp kültürü, kentlilik bilinci, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan gençler arasından başarı gösterenler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla kodlama eğitimi almaya hak kazandı. Kent Gönüllüleri Gençlik Kampı'na katılan ve başarılı olan 21 öğrenciye, temel kodlama eğitimi verildi.



"Yarını Kodlayanlar" projesindeki eğitimler sayesinde öğrenciler, sadece teknoloji tüketicisi olmayıp, yeni teknoloji ya da dijital eserler ortaya çıkarmanın yollarını öğrendiler. Proje kapsamında verilen eğitimlerde hayal et, tasarla, yap, paylaş temel değerleri üzerinde duruldu. Bu değerlerle gençlere "kendin yap" kültürünün temeli aşılanmış oldu. Uygulama 4 saat "Scratch" programlama dili eğitimi ile gerçekleşti. Proje ile gençlerin hayal ettikleri düşünceleri tasarlamalarını ve hayal gücünü harekete nasıl geçirecekleri konusunda imkan sağlandı. Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi. - BURSA