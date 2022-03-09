DENİZLİ (İHA) - Büyükşehir'den 'Kendi hediyemizi kendimiz tasarlıyoruz" etkinliği

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler "Kendi hediyemizi kendimiz tasarlıyoruz, kendini şımart ve sandıklarımızı açalım" adlı etkinlikler ile devam etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birbirinden özel programlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, diğer başkanlar ve kadınlar katıldı. Kadınlar, özel hazırlanan atölyelerde ebru, kaligrafi, keçe işleme ve Kat'ı sanatı ile el emeği göz nuru eserler tasarlayarak birbirinden özel ürünleri ortaya çıkardı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi El emeği Pazarı ile Mikro Kredi Ofisi üyesi kadınlarda hazırladıkları eserlerini sergileme imkanı buldu. Öte yandan Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlar, 'Sandıklarımızı açalım' sloganı ile evlerinde sandıklarda yer alan özel, geleneksel kıyafet ve ürünleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

"Sizler başımızın tacısınız"

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmalarından övgüyle bahseden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci ise şöyle konuştu; "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bize göre sadece 8 Mart değil, dünyanın her günü kadınlar günü olarak kutlanmalı. Sizler, bizim anne, kız, kardeş, eşimiz olan başımızın tacısınız. Geleneğimizde sandık kültürümüz var. En nadide kıyafet ve eserlerimizi orada saklarız. Bir gün gelip ihtiyaç olduğunda sandıklarımızı açalım, bu güzellikleri yaşatalım, hem de bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza bu güzelliği yaşatalım isteriz. 1 Mart'ta başlayan Kent Konseyi Kadın Meclisimizin etkinlikleri bugüne kadar güzellikle devam etti" dedi.

Kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi, Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçılarından Ahmet Algün tarafından gerçekleştirilen müzik ziyafeti ile programa katılan kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı.