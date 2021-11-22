Büyükşehir'den Kemer Kuzdere'de alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde yeni açılan İmar yollarında kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışması yapıyor.

İlçelerin alt yapı eksiklerini gidermeye devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kemer Kuzdere Mahallesi'nde yeni açılan imar yollarında çalışma yapıyor. Kuzdere Mahallesi Birinci Cadde'de 1 kilometrelik içme suyu hattında çalışma başlatıldı. Aynı yol üzerinde kanalizasyon hattı çalışması da sürüyor. Çalışmayla mahalle halkı daha sağlıklı ve verimli içme suyu ve kanalizasyon alt yapısına kavuşacak.

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