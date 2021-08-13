Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı

Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat yangınının söndürülmesi için mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin yaralarını saracak.

Manavgat yangınının söndürülmesi için mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin yaralarını saracak. Su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek verecek itfaiye ekibi ve yardım kolileri Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kastamonu'da gerçekleşen sel felaketinin yaralarını sarmak için hazırladığı yardım ve destek konvoyu yola çıktı. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Kastamonu'ya giden 6 itfaiye personeli, motopomp ve jeneratörlerle çalışmalara destek verecek. Kastamonu'ya gidecek destek ekibi için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gülveren'de bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Ekibe görevlerinde başarılar dileyen İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki vatandaşlarımızın yanında olduğunu hissettirmenizi istiyoruz" dedi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine su tahliyesi yapmak ve sel felaketinin yaralarını sarmak için hazırlanan 6 personel, 20 motopomp, jeneratör ve ihtiyaç olabilecek el ekipmanlarını içeren konvoy törenin ardından yola çıktı.

"Yardım tırı yola çıktı"

Büyükşehir Belediyesi sel bölgesinin yaşandığı Kastamonu'ya hijyen malzemeleri, battaniye, gıda kolisinden oluşan yardım aracını da yola çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, felaketin yaşandığı bölgeye sevk edilecek yardım tırının Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatlarıyla acil olarak hazırlandığını ve yola çıktığını ifade etti.

"Yardımlarımız devam edecek"

Türkiye'nin felaketlerle boğuştuğunu söyleyen Ulutekin, "Ülkemizin güneyinde yangın felaketi kuzeyinde sel felaketi yaşanıyor. Tüm felaketlerde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün Kastamonu'da sel felaketine uğrayan Bozkurt ve Şenpazarı ilçelerine yardım tırımızı gönderiyoruz. Dün acil olarak itfaiye ekiplerimiz sahaya ulaştı. Ağırlıklı çöp konteyneri piknik masası, hijyen malzemesi gıda malzemesi, yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, tüp, ocak gibi malzemeler yükledik. Sahadan gelecek bilgiler doğrultusunda yardımlarımız devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Süreyya Yalçın Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'dan Kastamonu'ya arama kurtarma ekibi ve yardım tırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:44:55. #1.14#

title