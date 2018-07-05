Büyükşehir'den Karaoğlan Mahallesi'ne Cami

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'ne bin kişi kapasiteli Hz. Aişe Cami yapıldı.

Hizmet odaklı çalışmalarla şehrin her noktasına dokunan Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Aşkıyla 7 gün 24 saat yoğun bir mesai harcayarak kentin eksikliklerini tamamlıyor. Bu doğrultuda Karaoğlan Mahallesi'ne yaptığı camiyle taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplayan Büyükşehir, mahalle sakinlerinin hayır duasını aldı. Peygamber Efendi'mizin eşi Hz. Aişe'nin ismini taşıyacak olan cami, ihtişamıyla kentin ölümsüz eserleri arasına girdi. Vatandaşların daha modern ve daha rahat bir ortamda huşu içerisinde namaz ibadetini yerine getirebilmesi için kollarını sıvayan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, cami olarak kullanıma uygun olmayan eski yapıyı yıktı, yerine iki dönüm alana bin kişi kapasiteli, içerisinde bay ve bayan taziye evi bulunan Hz. Aişe Camisini yaptı.

Camilerin gönülleri birleştiren mekanlar olduğunun altını çizen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaoğlan Mahalle sakinlerinin ibadetlerini daha rahat bir ortamda yerine getireceğini bildirdi. - GAZİANTEP