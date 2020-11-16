Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi
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Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi

16.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:17
Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip Korona virüs sürecinde şehirde alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde kontrolünü yaparak 1 Eylül ila 10 Kasım tarihleri arasında sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda 63 bin 489 kişiyi uyardı, 11 bini aşkın aracın koltuk ve...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip Korona virüs sürecinde şehirde alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde kontrolünü yaparak 1 Eylül ila 10 Kasım tarihleri arasında sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda 63 bin 489 kişiyi uyardı, 11 bini aşkın aracın koltuk ve kapasite tedbirlerine yönelik denetimini yaptı.

Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla büyük mücadele veren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, rutin denetimlerine kasım ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan son genelge gereğince ağırlık verdi. Bu kapsamda lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah ve düğün salonları, halı sahalar, spor salonları, internet kafeler, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser alanları, yüzme havuzu, hamamlar ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske, mesafe, temizlik denetimleri gerçekleştirildi.

1 Eylül ila 10 Kasım tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen mesai çerçevesinde dezenfektan malzemeleri satan 575 iş yeri ve hijyen kontrolü için 2 bin 408 işletme denetlendi. Sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda 63 bin 489 kişi uyarıldı. Bunun yanı sıra Otogar ve kırsal terminallerde 3 bin 136, şehir içi toplu taşımada 6 bin 858, ticari takside 742 ve işçi servislerinde 291 araç için koltuk ve kapasite tedbirlerine yönelik denetlemeler yapıldı. Öte yandan yaklaşık bin işletmenin pandemi kurullarına uyumluluğu teyit edildi. Kentin muhtelif bölgelerinde yer alan bin 697 park ve meydanda vatandaşlar gözlem altına alınıp gerekli görüldüğü yerde uyarıldı. Diğer yandan 2 aylık zaman diliminde 74 bin kişinin ateş ölçümü yapıldı. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi
Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi
Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi
Büyükşehir'den kapsamlı salgın denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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