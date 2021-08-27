Büyükşehir'den Kapaklı İlçesinde Dere Temizliği

Kurulduğu günden bu yana çevre ve insan odaklı bir hizmet anlayışı benimseyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana çevre ve insan odaklı bir hizmet anlayışı benimseyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapaklı ilçesinde bulunan Karaağaç, Yeniçeşme, Çayır ve Karagözlü derelerinde toplam 3 bin 520 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla yürütülen dere temizliği çalışmalarında ortaya çıkan atıklar mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edildi.

"Dere Temizliği Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumak ve kent estetiğini sağlamak amacıyla dere temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve derelerimizin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandırmak, Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı kuruluşumuz Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) hizmet politikaları arasında yer alıyor. Bilindiği gibi 2014 yılından bu yana dere ıslahı alanında büyük ve önemli projeler gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarla derelerimizin her zaman temiz kalmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar belirli bir program dahilinde devam edecek. " dedi.

Kaynak: Habermetre