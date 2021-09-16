Büyükşehir'den 'Kansere Karşı Adım Atıyoruz' Projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa TV ekranlarında yayınlanan 'Sağlıklı Günler' programına konuk oldu. Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu ile birlikte 'Kansere karşı adım atıyoruz' projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa TV ekranlarında yayınlanan 'Sağlıklı Günler' programına konuk oldu. Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu'nun da katıldığı programda prostat kanseri başta olmak üzere kanser hastalığına yönelik hazırlanan 'Kansere karşı adım atıyoruz' isimli proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu'nun başkanlığını yaptığı Prostatlı Hayat Derneği ile birlikte yürütülen 'Kansere karşı adım atıyoruz' projesi hakkında bilgiler veren Müezzinoğlu, "Kanser hastaları için spor ve egzersiz önemli. Kanser hastalarına yönelik adım atarak onların tedavi süreçlerindeki olumsuz etkileri azaltmayı hedefledik. 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü olarak belirlenmiş. Biz de bu günde projeyi açıklamayı uygun gördük. Pandemi süreciyle birlikte daha da yoğunlaşarak Prostatlı Hayat Derneği'ni kurduk. Kansere karşı adım atıyoruz projesinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal olmak üzere 6-7 aydır toplantılar yaparak bu aşamaya geldik" dedi.

"Proje için program geliştirdik"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, proje hakkında verdiği bilgilerde, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığını yakından ilgilendiren böyle bir projenin ortağı olmaktan mutluluk duymaktayız. Projenin genel amacı kanser hastalarında sporun ve egzersizin önemini vurgulamak ve yapılmasını teşvik etmektir. Egzersiz ayrıca kanser hastalarında uygunun radyasyon ve ilaç tedavilerinin yan etkilini ve hissedilen yakınmaları azaltmak amacıyla kullanılan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Egzersizin kanser hastalarında tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluk başta olmak üzere diğer yan etkilerin hafifletilmesinde ve hatta ortadan kaldırılmasında psikolojik olarak iyilik halinin arttırılmasında ve yaşam süresinin uzatılmasında çok önemli rolü olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir" dedi. Projenin Eylül ayında başlatılmasının hedeflenmesinde Manisa'nın ve ilçelerin kurtuluş günü olması olduğunu belirterek, "Biz bazı günleri egzersiz günleri belirledik. Bunun için bir de telefonlara uyumlu program geliştirdik. Bu programı da projeye uyumlu hale getirdik. Amacımız programı kullanan kişilere sağlıklı ve planlı egzersiz yaptırabilmek. 1 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kent Park'ta yürüyüşlerimize başlıyoruz" diye konuştu.

"Kanser için bulgu beklemeyin"

Prof. Dr. Müezzinoğlu, kanser hastalığı için bulgu, belirti beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Kendinize bir gün belirleyin hatta bunu aile olarak yapın. Akşamdan kendinizi hazırlayın, sabaha doktora giderek kontrolünüzü yaptırın. Kanser türlerinde yaşam süresi çok arttı. Hatta bazı türlerinde kanseri tamamen yok etmek mümkün. Gelişen tıp ve teknoloji ile artık her şey kolay, size kalan kontrol etmek. Kanser tanısı sonrasında sporla birlikte ömür süresi uzuyor. Prostat kanserinde bize gelen hastalarda az da olsa risk faktörü vardır. Bu faktörlerde ailesel yatkınlık, aile hikayesi önemli faktördür. Bugün bu projeyi açıklıyoruz. 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında uygulamayı herkesin yüklemesini ve spora adım atmalarını isteyeceğiz. Bu projeyle ilgili ödüllerimiz olacak. Projemiz Atatürk Kent Park'ta 1 Ekim tarihinde başlayacak" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Büyükşehir'in hizmetlerini anlattı

Uğur Başkal, "İçinde bulunduğumuz süreçte bir Pandemi var. Hala stresini yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Pandemi boyunca dezenfeksiyon işlemlerini yerine getirdik. Toplu taşıma araçlarında, toplu kullanım alanlarında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Pandeminin en yüksek düzeylere ulaştığı pik yaptığı zamanlarda bile vaka sayısı az olan birkaç ilden biriyiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı birçok hizmet sağlığa yönelik. Örnek olarak bunlardan bir kaçı şunlardır, elektrikli otobüslerimizi hizmete aldık. Bu daha az karbon salınımı ve çevreye katkıdır. Sonrasında Soma'daki hava kirliliğinin önüne geçmek için milyonlarca para harcanarak yapılan Bölgesel Isıtma Sistemleri Projesi. Gençlerimizin birçok alanda yetiştiği spor başarılarımız var. Bunlarla birlikte mevcut spor tesislerini yenileyerek kullanılabilir hale getiriyoruz. Manisa'da 5 binin üzerinde sporcu ile sporun her dalında sağlıklı yeni nesiller yetiştirebilmek için Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde sporcular yetiştiriyoruz. Halkımızın sağlıklı spor yapabileceği kapalı spor salonları yüzme havuzları ve spor sahalarını yenileyerek bakım ve onarımını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bütün bunları sağlıklı bireyler ve gençler yetişsin diye yapıyoruz. Atık su arıtma tesislerimiz var. 17 ilçede kurulumları tamamlandı. Yine geçmişte birçok yangın ile gündeme gelen eski çöplük alanı kapatılarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ni Manisa'nın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Ne kadar yürümeliyiz"

Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, sağlık için yapılan yürüyüşler hakkında verdiği bilgilerde, "Ne kadar süre yürüyüş yapmalıyız. En az 20 en çok 60 dakika haftada 3-5 gün yürümeliyiz. Egzersiz çok önemli bir şey. Bazı bilimsel bulgular doktorlara ilaç değil egzersiz reçete etmeli önerisinde bulunuyor. 1-31 Ekim tarihleri arasında hastalarımızı ve yakınlarını 'Kansere karşı adım atıyoruz' projesine katılmak için çağrıda bulunuyoruz. 1 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kentparkta 18: 30'da yürüyüşlere başlıyoruz. Bu projeyi pandeminin izin verdiği ölçüde bir yıl sürdüreceğiz. Pandemi imkanları kapsamında kanserlerle ilgili bilgilendirme toplantıları yapacağız. Değerli hocalarımızı çağırarak bilgilendirmede bulunmalarını isteyeceğiz. Kansere karşı adım atmaya 1 Ekim 2021 tarihinde 18: 30'da Atatürk Kent Park'ta başlayacağız" diye konuştu.

"1 Ekim tarihine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, projenin 1 Ekim 2021 tarihinde başlayacağını belirterek, tüm vatandaşları Atatürk Kent Parkta buluşmaya ve projeye katılmaya davet etti. Sağlıklı bir hayat için sporun son derece önemli olduğunun altını çizen Başkal, Atatürk Kent Park içinde başlayacak proje ile birlikte telefon uygulamalarını da indirerek sağlıklı adımlar atmaya çağrıda bulundu.

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