Büyükşehir'den kan bağışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli kan bağışladı.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirerek, kan bağışı kampanyası düzenledi. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde görevli 350 personel, gönüllü kan bağışçısı olurken, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne gelen Kızılay'ın mobil kan bağışı aracında kan alımlarına başlandı. Kayıt formlarını dolduran personel, tek tek bağış yaparken, bağışçıların tamamı kan verene kadar kampanyanın devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA