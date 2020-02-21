Büyükşehir'den kamuoyuna duyuru
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Büyükşehir'den kamuoyuna duyuru

Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da gerçekleştireceği yol revize çalışmaları hakkında duyuru yayımladı.

21.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:35
Büyükşehir'den kamuoyuna duyuru

Yayımlanan duyuruda; " ilçesi Tayfur Sökmen Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı (Pac Meydanı) arasında yapılan battı-çıktı projesini revize etmek adına başlatılacak olan çalışma kapsamında, 23 Şubat Pazar günü gece saatlerinde Tayfur Sökmen Bulvarı'ndan İsmet İnönü Bulvarı'na (Pac Meydanı) giden yan yol (Dönmez mevkii minibüs durakları) ulaşıma kapatılacak.

Yapılacak olan yönlendirme ve levhalar ile birlikte alternatif yol olarak Sahil Bulvarından gelecek olan sürücülerin Osmangazi Caddesi'ni (kapanan yolun arka sokağını) kullanmaları rica olunur.

Aşağıda belirtilen görselde kullanılacak ve kapanacak yol bölgesi işaretlenerek belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler
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