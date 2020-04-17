Büyükşehir'den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir'den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği - Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Büyükşehir'den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan kurumlara ve meslek gruplarına maske dağıtımına başladı.

17.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:12
Büyükşehir'den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında şehirde bulunan kurumlara ve meslek gruplarına maske dağıtımına başladı. 8 bin maske kurum ve ilgili meslek odaları yetkililerine verildi.

Korona virüs Salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Bu kapsamda verilen ulusal mücadelede Büyükşehir Belediyesi, bütün birim ve imkanlarını halk sağlığı için seferber etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK)'te üretilmeye başlanan cerrahi maskeler, yoğun olarak çalışmalarını sürdüren şehirdeki kurumlara ve meslek gruplarına dağıtımına başlanıldı. Büyükşehir, yaşanan zor günlerde Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne 2 bin, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü'ne 3 bin, Gaziantep Veteriner Hekimler Odası'na ise bin adet maske teslim etti. Öte yandan gıda üretiminde önemli bir yeri olan ekmek fırınlarında çalışanlar için 2 bin adet maske Gaziantep Fırıncılar Odası'na verildi. Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen dağıtımlarda ayrıca sosyal mesafe kuralları ve salgınla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Gazi şehirde enfeksiyonun bulaşma riskini azaltmak adına Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı faaliyetler de tüm hızıyla devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sosyal yardımlar ve salgına karşı uyulması gerekilen kuralların denetimi ve duyuruları ilgili birimlerce yapılıyor. GASMEK tarafından günlük 15 bin adet üretilen 3 katlı cerrahi maskeler, salgınla mücadelede yoğun çalışmalarını sürdüren belediye çalışanlarına, kamu personellerine, vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılıyor. Nefes ve öksürük yoluyla yayılan korona virüsünün bulaşma zincirinin kırılmasında önemli bir faktör olan maske, kullanım kurallarına uyulduğunda herhangi bir bilinen zararı bulunmamakta. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskelerle farkındalık oluşturarak salgının etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Haberler
Dün rekor kıran altın bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Paris Saint-Germain, Merih Demiral'a kancayı taktı
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Muhammet Emin Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Deniz Seki Ümit Besen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Basketbolcu Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den kamu çalışanları ve esnafa maske desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 12:23:02. #1.14#
title