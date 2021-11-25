BÜYÜKŞEHİR'DEN KADINLARA SAVUNMA EĞİTİMİ

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi her platformda kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor. EGO Spor Kulübü, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde pandemi nedeniyle ara verilen kadınlara yönelik ücretsiz savunma sporu eğitimlerini uzman eğitmenler eşliğinde yeniden başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'kadın dostu' uygulamalarla Başkent'te yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık etkinliklerine ev sahipliği yapmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hukuki bilgilendirmelerden mesleki eğitime kadar birçok alanda kadınlara verdiği desteği spor alanında da sürdürüyor.

EGO Spor Kulübü, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile iş birliği yaparak pandemi nedeniyle bir süre ara verilen kadınlara yönelik ücretsiz savunma sporu eğitimlerini Başkent'te yeniden başlattı.

HAFTADA İKİ GÜN VERİLEN EĞİTİMLERE YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve EGO Spor Kulübü'nün kadına yönelik şiddeti önlemek için Sincan Kapalı Spor Salonu ve Esertepe Aile Yaşam Merkezi'nde hayata geçirdiği savunma sporu eğitimleri haftada iki gün olarak gerçekleştiriliyor.

Başkentli kadınların savunma sporu eğitimlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, artan talep nedeniyle eğitimleri daha da yaygınlaştırmak istediklerini açıkladı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi kadına karşı şiddete sıfır tolerans gösteren bir belediyedir. Bu kapsamda kadınlarımızın psiko sosyal gelişimine destek sağlamak ve öz güvenlerini artırmak amacıyla onları savunma sporları branşıyla buluşturuyoruz. Esertepe ve Sincan Aile Yaşam Merkezleri'nde haftada iki kez ücretsiz olarak kurslarımız verilmektedir. Tüm halkımızı davet ediyoruz. "

EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün de kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Mansur Yavaş'ın 2019 yılında başlattığı savunma sporu derslerimize pandemi nedeniyle ara verilmişti. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile beraber daha kapsamlı ve daha geniş kesimlere ulaşmak için projemizi yeniden başlattık. 7'den 70'e yoğun bir katılım oldu. "

DERSLER UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE

Self defans eğitimini veren Krav Maga Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Karadağ, tüm Başkentli kadınları eğitimlere davet ederek şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın katkılarıyla projemizi geçen sene başlattık. Kadına Şiddete Hayır projesi kapsamında kadınlara savunma sporu eğitimi veriyoruz. Pandemi nedeniyle eğitimlerimize ara vermiştik. Projemize kadınlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve EGO Spor bu projeye büyük destek veriyor. "

Savunma sporu derslerine katılan kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Burcu Güngör: "Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik başlattığı savunma sporu eğitimleri çok faydalı geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. "

-Ebru Zuhal Belçin: "Gönül ister ki kadınlara şiddet uygulanmasın bizler de bu kurslara katılmayalım. Ankara Büyükşehir Belediyesine böylesine anlamlı ve güzel bir proje başlattığı için teşekkür ediyorum. "

-Rabia Demir: "Kadınlara şiddetin arttığı günümüzde kendimizi koruyabilmek ve savunabilmek için eğitimlere katıldık. Geçen sene de düzenlenen ama pandemi nedeniyle ara verilen eğitimlere katılmıştım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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