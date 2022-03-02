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Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

AA, Murat Asil - Güncel
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Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde spor ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde spor ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, "Dünya Kadınlar Günü'nde ritmi yakalamaya hazır mısınız?" sloganı ile Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde dans koreografileri ve sahne gösterileri yapılacak.

Diğer etkinlikte ise Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu, şef Namık Kemal Bilgin yönetiminde Kadir Has Kültür Merkezi'nde konser verecek.

8 Mart'taki etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz servis hizmeti verecek. Servisler, 18.30'da Sümer Spor Tesisi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Spor Tesisi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Bayanlar Fizyospor Merkezi önünden hareket edecek.

Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

AA / Murat Asil - Güncel

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