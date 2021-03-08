Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama

08.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:58
Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara binlerce çiçek armağan etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara binlerce çiçek armağan etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Aydınlı kadınlar çiçeklerle selamlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri binlerce çiçeği kadınlarla buluşturdu. Caddelerde, işletmeler ve bürolarında çalışan kadınları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi personeli, 8 Mart'a özel olarak hazırlanmış olan çiçekleri armağan ederek, kadınların gününü kutladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dostu projeleri ile kendilerine daima ulaştığını ve Başkan Özlem Çerçioğlu gibi kadın bir başkanın kenti yönetmesinden gurur duyduklarını belirten kadınlar, çiçek armağanı için teşekkür etti.

"Aydınlı kadınlar üretkenlikleri ve çalışkanlıkları ile kentimizi gururlandırıyorlar."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydınlı kadınlar üretkenlikleri ve çalışkanlıkları ile kentimizi gururlandırıyorlar. Çiçeklerle ve belediyemizin tebessüm eden yüzüyle her zaman yanların olacağız. Tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde selamlıyorum" dedi. - AYDIN

Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama
Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama
Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den kadınlara çiçekli kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:59:29. #1.16#
title