Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları
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Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları

Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kartepe Cumhuriyet caddesinde asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kartepe Cumhuriyet caddesinde asfalt serimi yapıldı. Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde ise kaldırım tretuvar çalışmaları ise sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında normal günlerde trafik ve yaya yoğunluğu sebebiyle yapılamayan işler yapılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında, Kartepe Cumhuriyet Caddesinde asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığ,ı otoban köprü girişlerine ulaşımı sağlayan 150 metrelik yolda gidiş-geliş istikametinde 550 ton asfaltlama çalışması yaptı. Kartepe Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'nde asfalt yama çalışması yapıldı. Kartepe Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 7 metre olan cadde genişliğini 15 metreye çıkararak 2 bin 100 ton binder asfalt serimini tamamlayan ekipler, caddenin kaldırım tretuvar imalatına devam ediyor.

İzmit ilçesinde de yollarda üst yapı bakım onarım çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri İzmit yollarını yapılan çalışmalar ile yeniledi. Ekipler tarafından Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ziraat Bankası önüne vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda araçların duraklamaları için katılım cebi açılması yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Salim Dervişoğlu Caddesi, Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ve Seka Tüneli üstünde asfalt yama çalışması ile yollardaki bozulmalar onarıldı. Yollardaki bozulan kısmı trimer makinesi ile kazıyan ekipler kazınan kısma yama asfalt serimi yaparak yollardaki bozuk kısımları onarıyor. - KOCAELİ

Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları
Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları
Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları
Büyükşehir'den İzmit ve Kartepe'de yol çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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