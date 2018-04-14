Büyükşehir'den İzmir'in Tanıtımı İçin 3 Milyon Lira

İzmir Tanıtım Vakfı'nın da başkanlığını yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kente gelen turist sayısını artırmak ve İzmir'in turizmle büyümesini sağlamak için yürütülecek tanıtım çalışmalarına 3 milyon liralık kaynak daha aktaracaklarını açıkladı. Büyükşehir, kentin tanıtım çalışmaları için geçen yıl da vakfa 4 milyon lira aktarmıştı.

Kent turizminde etkin bir hamle için İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı (İZTAV) çatısı altında oluşturulan güç birliği meyvelerini verirken, İZTAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere 2018 yılı için vakfa 3 milyon liralık kaynak daha aktaracaklarını açıkladı.

2018 yılında aktarılacak olan bütçe kapsamında, kampanyanın ana odak noktası "yurt dışı odaklı" olacak. Yurt içinde ise sosyal medyada "İzmir'e doyamazsın" adıyla hazırlanan deniz, doğa, güneş, lezzet ve tarih temalı filmler dijital mecralarda yayınlanacak. Instagram'da ise "City Of İzmir" adlı hesapta yurt dışına yönelik düzenli içerikler paylaşılarak daha çok insana ulaşılacak. Ayrıca bir YouTube kanalı oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen sene Mayıs ayından itibaren yoğun bir şekilde başlayan İZTAV tanıtım faaliyetleri için 4 milyon lira kaynak aktarmıştı. - İZMİR