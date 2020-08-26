Büyükşehir'den itfaiyeye yeni idari bina
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Büyükşehir'den itfaiyeye yeni idari bina

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı idari bina ve eğitim alanı yapım işi ihalesine 4 firma teklif verdi.

Büyükşehir'den itfaiyeye yeni idari bina
26.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı idari bina ve eğitim alanı yapım işi ihalesi belediye binasında gerçekleştirildi. İhaleye 4 firma teklif verdi.

YENİ İTFAİYE BİNASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan binada hizmet veren İtfaiye Ana Müfreze ve Daire Başkanlığı, Uluslararası Fuar Merkezi'nin yanındaki eğitim alanına yapılacak yeni binaya taşınacak. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 2 katlı idari bina ve eğitim alanı yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

İHALESİ YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 8 Milyon 995 Bin TL ile Gürtur İnşaat Taah. Enj. San. LTD. şirketi verirken, en düşük teklif ise 8 Milyon 52 Bin TL ile EMF Proje mühendislik ve NRSE inşaat gıda A.Ş ortaklığından geldi.

YENİ BİNA YAPILACAK

20 bin 630 metrekare parsel alanında toplam inşaat alanı bin 841 metrekare yeni itfaiye binası inşa edilecek. Mevcut eğitim alanı Uluslararası Fuar Alanı'nın arkasına doğru kaydırılacak ve bina eski yoluna bakan bölümde olacak. Uluslararası Fuar Alanı'nın arkasında ve ön tarafındaki akslarını kullanacak olan itfaiye ana müfreze binası ve daire başkanlığının çalışma alanları bu proje ile daha da rahatlayacak. İtfaiye Ana Müfreze binası dışında yeni yapılacak olan binaya daire başkanlığı, idari birimler, AFKOM, eğitim ve denetim şube müdürlüğü geçecek.

Kaynak: Bültenler

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