Büyükşehir'den itfaiye birimlerine ziyaret Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, merkezde ve ilçelerde bulunan itfaiye amirlikleri ve müfrezeleri ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaptığı müdahaleler ve verdikleri hizmetler ile vatandaşların takdirini almaya devam ediyor. Öncelik yangın ve trafik kazası olmak üzere birçok olaya müdahalede bulunan itfaiye ekipleri her zaman her duruma karşı hazırlıklı olarak bekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, merkezde ve ilçelerde bulunan itfaiye amirliklerini ve müfrezelerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya ve personelle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Başkan İnal, şehzadeler ilçesinde bulunan Kırtık Amirliği, Sancaklı Bozköy, Çobanisa ve Karaağaçlı müfrezelerini ziyaret ederek buradaki personeller ile bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan İnal, personel ile fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler