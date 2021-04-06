Büyükşehir'den İstiklal Marşı Konulu Kısa Film Yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den İstiklal Marşı Konulu Kısa Film Yarışması

Bültenler - Haberler | Güncel
Büyükşehir'den İstiklal Marşı Konulu Kısa Film Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına İstiklal Marşı temalı kısa film yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların eşsiz dizelerle tezahürü olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın yazılmasına neden olan süreci belleklerde canlı tutmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli görev olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Altay, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına; İstiklal Marşımızın, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ve yaşamının, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın konu edileceği bir kısa film yarışması düzenliyoruz. Ayrıca genç yönetmenlerimizin üretimlerine katkıda bulunmayı ve yeni üretilecek filmlere de destek olmayı amaçlıyoruz. Şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum." dedi.

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2021 olan yarışmada; birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca 5'er bin liradan da 3 adet mansiyon ödülü dağıtılacak. Yarışmaya belirlenen temaya uygun 2021 yılı içerisinde çekilmiş kısa filmler başvurabiliyor.

Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına istiklal.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ziya Selçuk Meral Akşener Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den İstiklal Marşı Konulu Kısa Film Yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:41:24. #1.14#
title