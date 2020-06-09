Büyükşehir'den İstanbul Yolu zafer sanayii girişine yaya üst geçidi Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu Zafer Sanayii girişine yaya üst geçidi yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik akışının hızlanması için şehir genelinde düzenlemeler yaptıklarını belirterek, bir taraftan da ihtiyaç olan bölgelere yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitleri yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şehirdeki trafik akışının en fazla olduğu caddelerden olan İstanbul Yolu Zafer Sanayii kesişiminde araç yoğunluğunun fazlalığı, seyir süresi ve rölantide çalışan araçların çevreye verdiği zarar hesaplanıp hemzemin geçidi kullanan vatandaşların can güvenliği düşünülerek yaya üst geçidi yapımına başladıklarını belirten Başkan Altay, üst geçidin tamamlanmasının ardından trafik ışıklarının kaldırılarak kesintisiz trafik akışının sağlanacağını söyledi.

Başkan Altay, çelik konstrüksiyonlu, yürüyen merdivenli, engelli asansörüne sahip, güverte ve basamaklarında buzlanma ve don çözme sistemi bulunan yaya üst geçidinin 4 milyon 300 bin liraya mal olacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler