Büyükşehir'den İlk Yardım Sertifika Yenileme Eğitimi - Haberler
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Büyükşehir'den İlk Yardım Sertifika Yenileme Eğitimi

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den İlk Yardım Sertifika Yenileme Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından belli aralıklarla düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belli aralıklarla düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım sertifika yenileme eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri birimince belediye personellerine verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerçekleşen eğitim iki gün sürdü. Uzmanlar tarafından ilk yardım konuları, hastaya ilk müdahale ve nasıl müdahale edileceği, temel yaşam gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerde suni solunum, kalp masajı, temel yaşam desteği, boğulma vakaları, kalp krizi, trafik kazası ve yaralanmaları gibi durumlarda hastalara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgiler verildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadar geçen sürede hastaya doğru müdahale etmenin, hasta için hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı.

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