Büyükşehir'den ilçelere modern altyapı
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Büyükşehir'den ilçelere modern altyapı

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum merkezde sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ilçeleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor.

Büyükşehir'den ilçelere modern altyapı
25.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:37

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum merkezde sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ilçeleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, her türlü iklim ve arazi koşuluna rağmen son sürat devam ederken, altyapı seferberliği Oltu ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde de sürüyor. Oltu merkez, Şehitler Mahallesi ve Osman Ayyıldız Caddesi'nde içme suyu şebeke ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, kimi bölgelerde de, altyapı hizmetlerini güçlendirerek çok daha verimli bir hale getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Şehrimizin altyapısını da, üstyapısını da eş zamanlı olarak modernize ediyoruz" dedi.

Oltu İlçesinde Altyapı Seferberliği

Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nün, şehrin dört tarafında yoğun bir çalışma sezonu geçirdiğini kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, saha ekiplerinin, merkez ilçelerin dışında Erzurum'un diğer ilçelerinde de altyapı çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Oltu ilçesinde altyapı yenileme çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Başkan Sekmen, "Oltu ilçemizin merkezi olduğu gibi, Şehitler Mahallesi ve Osman Ayyıldız Caddesi'nde halen geniş kapsamlı bir altyapı çalışması sürdürüyoruz. Bu güzergahta içme suyu şebekesi ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Yine bunun dışında kimi bölgelerde altyapıyı güçlendiriyor ve çok daha elverişli hale getiriyoruz" diye konuştu.

Erzurum'a Dört Dörtlük Altyapı Hizmeti

Süreçte en ücra noktasına varıncaya kadar içme suyu ve kanalizasyon hizmetinin Erzurum'un dört bir yanına ulaştırıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Şehirler için üstyapı hizmetleri kadar, altyapı hizmetleri de çok büyük bir önem taşımaktadır. İlaveten altyapı hizmetleri yerel yönetimler için çok da büyük maliyetler ortaya çıkartmaktadır. Biz buna rağmen Erzurum'daki altyapı hizmetlerini en üst düzeye ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehir merkezimiz de dahil olmak üzere içme suyu şebekelerinin büyük bir bölümünü yeniledik, içme suyumuza nitelik kazandırdık. Yaptığımız planlama doğrultusunda şehrimizin altyapı ihtiyaçlarını bütünüyle ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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