Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşımdaki kalitenin insanlara daha sağlıklı hayat imkanı sunduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşımdaki kalitenin insanlara daha sağlıklı hayat imkanı sunduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan'da Kalkancık-Karakimse-Eskiömerler-Hırka-Boğazlıyan grup yolu ile Kalkancık-Karakimse arasındaki dar, trafik yoğunluğu yüksek ve tehlikeli yolun 4,6 kilometrelik kısmını genişletilerek asfalt sathi kaplaması yapıldı.

Ayrıca Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş-Kaftangiyen arasındaki yolun malzemeli bakım ve onarımı yapılarak, yine Pınarbaşı ile Sivas arası bağlantıyı sağlayan, yöre halkının yoğunlukla kullandığı trafik yükü yüksek olan Dikilitaş ile Sivas Aşağı Höyük arası yol genişletildi.

Malzeme serimi ile birlikte toplamda 10,5 kilometre yolun gerekli bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ve Pınarbaşı ilçelerindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini, gerek ilçelerde gerekse kent merkezinde ulaşımda örnek çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kayseri'yi kalkındırmak için birey olarak da kurum ve kuruluşlar olarak da çok çalışılması gerektiğinin altını çizen Büyükkılıç, "Gayreti elden bırakmamamız gerekiyor. Boş durmadan koşturmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyemiz de işte bu bilinçle çalışıyor. Kaliteli hizmeti kent hayatının her metrekaresine götürmenin gayreti içindeyiz . Ulaşımı da çok önemsiyoruz. Gerek ilçelerde gerekse kent merkezimizde yollarımızın onarılması, iyileştirilmesi ve genişletilmesi Kayseri'mizi ileriye taşıyan hizmetler. Biz bugün yaptığımız bu hizmetleri gelecek nesillere de bıraktığımızın bilinciyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin