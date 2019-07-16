Büyükşehir'den ilçelere bölge koordinatörü ataması yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent genelindeki ilçelere bölge koordinatörü görevlendirdi. Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerine İbrahim Pehlivan Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilirken, İzmit, Körfez, Derince ve Kandıra ilçelerine Abdullah Köktürk, Karamürsel, Gölcük, Başiskele ile Kartepe ilçelerine ise Nihat Abiş'in görevlendirilmesi yapıldı. Bölge koordinatörleri yeni görevlerine başladı.

Özgeçmişler

İBRAHİM PEHLİVAN

1961 yılında Bilecik'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla; Andırın (Kahramanmaraş), Bor (Niğde), Vakfıkebir (Trabzon), Çamlıdere (Ankara), Adaklı (Bingöl) ilçelerinde kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle 1990-1991 yılları arasında ABD'de lisan ve kamu yönetimi ile ilgili çalışmalar yaptı. 27 Mart 1994 tarihinde Darıca Belediye Başkanlığı'na seçildi. 10 yıl Darıca Belediye Başkanlığı yapan Pehlivan, 28 Mart 2004 seçimlerinde Gebze Belediye Başkanı oldu. 2009 mahalli idareleri seçimlerinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Pehlivan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

ABDULLAH KÖKTÜRK

1955 İzmit Güvercinlik köyü doğumlu. İlkokulu Ambarcı köyünde, Ortaokulu İzmit Mimar Sinan Lisesi'nde, Liseyi İzmit Endüstri meslek lisesinde tamamladı.

1979 Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih bölümü mezunu. İzmit Namık Kemal Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Uzun yıllar Milli Eğitim Müdürlüğünün değişik kademelerinde idarecilik yaptı. Son olarak 1994'te Gebze İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nden yatay geçişle Derince Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başladı ve ilk belediyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu.

2002 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'nda Eğitim, Kültür ve Yayın Daire Başkanlığı görevine başladı. 2004 yılında Bekirpaşa Belediyesi Başkanlığına seçilen Abdullah Köktürk, bir dönem Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığı'nı da yaptı. Köktürk, evli ve dört çocuk babasıdır.

NİHAT ABİŞ

1960 Gölcük doğumludur. Evli ve üç babası olan Nihat Abiş, Karamürsel Alp Anadolu Lisesi mezunudur. 2004-2009 yılları arasında Ulaşlı Belediye Başkanlığı görevini de yapmış Abiş, 2009-2019 yılları arasında Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü ve Gölaş Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır.

Kaynak: Bültenler