Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçelere 14 milyon liralık asfalt serdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilçe yollarına 13 milyon 863 bin lira harcama ile 55 bin 454 ton bitümlü sıcak asfalt serildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilçe yollarına 13 milyon 863 bin lira harcama ile 55 bin 454 ton bitümlü sıcak asfalt serildi.

Belediyeden yapılan açıklamamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 16 ilçeye trafik akışının sorunsuz, modern ve konforlu şekilde ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Tek tek bütün ilçeleri gezen, sorunları ve talepleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın talimatıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelerde sıcak asfalt çalışması yapıldı.

İlçe yollarında araç sürücülerini rahat ettirmek ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak için mesai gözetmeksizin çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bünyan'da 4 bin ton, Develi'de 10 bin 240 ton, Özvatan'da 4 bin 250 ton, İncesu'da 4 bin 500 ton, Yahyalı'da 16 bin 300 ton, Tomarza'da 2 bin 620 ton, Yeşilhisar'da 4 bin 500 ton, Akkışla'da 2 bin 644 ton, Hacılar'da bin 900 ton ve Felahiye'de 4 bin 500 ton olmak üzere toplam 55 bin 454 ton sıcak asfalt serildi. İlçelerde serilen asfaltın maliyeti ise 13 milyon 863 bin 500 lira oldu.

Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile istişare etmek suretiyle ihtiyaçları giderme yönünde gayret gösterdiklerini belirterek, "16 ilçemizin tamamını kucaklayan hizmet anlayışımız ve hizmet etmeyi ibadet bilen anlayışımız sürecek. İlçelerimizin yollarını güzelleştirmek adına projelerimizi ve hizmetlerimizi tüm ilçe belediye başkanlarıyla el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz. Biriz beraberiz, hep birlikte Kayseriyiz diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin