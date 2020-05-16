Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik "Sıfır Atık ve Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konularında telekonferans yöntemiyle eğitim verdi.

Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi
16.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:16

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçenin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik "Sıfır Atık ve Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konularında telekonferans yöntemiyle eğitim verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe belediyelerine yönelik telekonferans sistemiyle eğitim programı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda ilçe belediyelerinin çevre koruma, sağlık ve temizlik işleri müdürlüğünde çalışan personele yönelik düzenlenen eğitim programında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi ile "Vektörle Mücadele ve Dezenfeksiyon" konuları işlendi. İlk eğitim programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran katıldı. Kapukıran, eğitim programını Kovid-19 nedeniyle telekonferans yöntemiyle yaptıklarını ifade ederek, sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca sıfır atık yönetim sistemine yönelik işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasının amaçladıklarını söyledi.

Büyükşehir'in Kovid-19 mücadelesindeki başarısı

Gökoğlan ise, pandemi dolayısı ile eğitimleri dijital ortamlarda yaptıklarını belirterek, sıfır atığın önemine dikkat çekti. Gökoğlan, "Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmaktadır. Kaynaklarımız ise artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır" dedi. Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19 ile başarılı mücadelesini anlatan Gökoğlan, "Sağlık Bakanlığı tarafından virüsidal etkili biyosidal ürünler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında insan sağlığını tehdit eden vektörlerle (sivrisinek, karasinek) Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaçlarla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Tamer Tuna Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Bülent Korkmaz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Gaziantep
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den ilçe belediyelerine telekonferansla eğitim verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:19:29. #1.15#
title