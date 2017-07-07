Büyükşehir'den İki Alt Geçit İhalesi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yılı ilan edilen 2017 yılındaki ulaşım ve toplu taşıma alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Bu yıl yapılacak olan sekiz ayrı alt geçitten ikisinin daha ihalesi gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Kızılırmak Caddesi ve Kartal Kavşağı arasında iki ayrı U tipi alt geçit yapacak. Gültepe Bulvarı ile bağlantıyı sağlayacak olan alt geçitlerin ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 19 milyon 523 bin TL olarak belirlenen alt geçitlerin yapım işi ihalesine üç firma katıldı.



İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Sontek Grup-Buğra İnşaat Ortak Girşimi: 14 milyon 597 bin TL



Yapı Tesis İnşaat: 15 milyon 073 bin TL



İntaş Taahhüt: 16 milyon 344 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ