Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Market" açıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market'i hizmete alacaklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market'i hizmete alacaklarını bildirdi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen UKOME toplantısı sonrası Sosyal Mağaza'yı ziyaret eden Yüce, kentte ihtiyaç sahibi kimse kalmaması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Yüce, ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Market'i de çok yakında hizmete açacaklarını belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla şehrimizde toplumsal dayanışma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Toplumsal dayanışmanın artmasına yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimizi belirterek, desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek