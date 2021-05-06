Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine bayram tıraşı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde evde bakım hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde evde bakım hizmetleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Evde bakım hizmeti ile vatandaşların evlerine misafir olan Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri, pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetlerin yanı sıra yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 6638 sayılı genelgesi kapsamında 17 günlük tam kapanma döneminde yaşlı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarını da göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram tıraşı ihtiyacını da düşünerek örnek bir uygulamaya imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun bir şekilde tıraş ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bayram tıraşı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların 444 48 01 nolu Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli oluyor.

Bayram tıraşının özellikle Türk toplumunda büyük önemi olduğunun altını çizen Menteşe İlçesi Orta Mahalle Muhtarı Akif Karada, "Bizim toplumumuzda Bayramlara özel bir hassasiyet gösterilir. Tıraşlar olunur en güzel kıyafetler giyilir. Yüzyıllardır devam eden bu saygın geleneğin pandemi nedeniyle sekteye uğramasının önüne geçen Muğla büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Özellikle Osman Başkanımızın doktor olmasından kaynaklanan yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın eksiklerini gidermeye olan hassasiyetini biliyoruz. Bu nedenle belediyemizin en önemli hizmetlerinden biri olan Evde bakım hizmetlerinden vatandaşlarımız da çok memnun. Ekiler talep edenlerin evlerine geliyor tıraşını yapıyor, pansumanını, iğnesini ve buna benzer diğer sağlık ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu nedenle değerli hizmetlerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı