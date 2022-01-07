Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kilo kömür yardımı - Haberler Ekonomi
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Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kilo kömür yardımı

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kilo kömür yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kiloluk kömür yardımı yaptı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kiloluk kömür yardımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kış aylarında vatandaşlara destek olmak amacıyla kara kış yardımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı meslek elemanlarının saha çalışması ile belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere belediye ekipleri, 250'şer kiloluk kömür dağıtımı yaptı.

"Yardımlarımız artarak devam edecek"

İşsiz, gelirsiz kalmış vatandaşlara verilen gıda yardımlarını da artıracaklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Kara kış paketimiz kapsamında hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza günlük yemek yardımlarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi ilkokul ve orta öğretim öğrencilerimize eğitim desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Küçük çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aylık süt yardımlarımızı da bu süreçte artarak devam ettireceğiz. Bunların yanında ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunduk" dedi. - ANTALYA

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kilo kömür yardımı

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kilo kömür yardımı

Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi ailelere 250'şer kilo kömür yardımı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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