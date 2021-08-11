Büyükşehir'den İhale

Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkan toplu halde 10 yıllığına kiraya veriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ihale, "Kapalı Teklif Usulü" ile 17 Ağustos 2021 Salı günü saat 14. 00'de Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhalenin son müracaat tarihi 17 Ağustos 2021 Salı Günü saat 13. 30 olarak belirlenirken, müracaatlar Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı, Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacak. İhale kapsamında, Tekir Yaylası Erciyes mevkiinde bulunan 18 adet dükkan, toplu halde 10 yıllığına kiraya verilecek.

Kaynak: Habermetre