Büyükşehir'den ihale
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Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarla ilgili ihaleleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarla ilgili ihaleleri devam ediyor. Bu kapsamda Sahabiye ve Fatih Mahalleleri'nde Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararlarına istinaden "Kentsel Dönüşüm Proje Alanların da" riskli alan ilan edilen yaklaşık 4 hektarlık alan kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihale 7 Temmuz Çarşamba günü, saat 14.00' da kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale için son başvuru tarihi ise 7 Temmuz Çarşamba Günü 13.30 olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler detaylara http://www.imaras.com.tr/ihale_detay-6.aspx adresinden ulaşabilecekler. - KAYSERİ

Büyükşehir'den ihale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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