Büyükşehir'den Hem Vefa Hem Yarışma
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Büyükşehir'den Hem Vefa Hem Yarışma

Büyükşehir'den Hem Vefa Hem Yarışma
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birincisini Aşık Seyrani, ikincisini Yaman Dede ve üçüncüsünü Kadı Burhanettin anısına düzenlediği geleneksel şiir yarışmasının dördüncüsünü şair-yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenleyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birincisini Aşık Seyrani, ikincisini Yaman Dede ve üçüncüsünü Kadı Burhanettin anısına düzenlediği geleneksel şiir yarışmasının dördüncüsünü şair-yazar Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenleyecek.

Örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültür sanat faaliyetlerine de dolu dolu devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, edebiyat ve sanat ortamını canlandıran, yeni yeteneklere kapı aralayan şiir yarışmasının dördüncüsünü gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve her kesim tarafından merakla beklenen Şiir Yarışması'nın 4'üncüsüne başvurular başladı.

Şiir yarışmasının dördüncüsü, 1872 yılında Kayseri Mevlevihanesi'nde dünyaya gelen, son dönem Osmanlı Mevlevilerinden olan, Arap, Fars ve Türk edebiyatı konusunda derin bilgisi bulunan ve devrinde Türkçeyi en iyi bilenler arasında yer alan yazar-şair Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlenecek.

"Serbest" konulu Şiir Yarışması'nın başvuruları 22 Ekim 2021 Cuma günü sona erecek. Yarışmanın birincisine 6 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 4 bin TL, mansiyona layık görülen 3 esere ise 1000'er TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya http://portal. kayseri. bel. tr/birim/kultursosyal/yarisma. aspx adresinden ulaşıp, katılım sağlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi şiir yarışmalarının birincisi Aşık Seyrani, ikincisi Yaman Dede ve üçüncüsü de Kadı Burhanettin anısına düzenlenmişti.

Kaynak: Habermetre

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