Büyükşehir'den Haziran Ayı Normalleşme Kararları ile İlgili Açıklama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Haziran ayı normalleşme kararları doğrultusunda ulaşım planlarında değişikliğe gittiğini ve müzeler ile parkları hizmete açtığını sosyal medyadan duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Haziran ayı normalleşme kararları doğrultusunda ulaşım planlarında değişikliğe gittiğini ve müzeler ile parkları hizmete açtığını sosyal medyadan duyurdu.

Normalleşme kararları ile birlikte Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesi 1 Haziran itibariyle pandemi koşullarına uyularak sınırlı sayıda ziyaretçi kabul etmeye başladı. Açıklamada Ketpark, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı başta olmak üzerine sorumluluğunda bulunan parkların da tekrar açıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesinin açılma tarihleri ve koşulları ile ilgili bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağını ifade etti.

Genelge kapsamında belediye çalışma saatlerinin 10. 00-16. 00 olduğunu açıklayan yetkililer, tramvay ve otobüslerin güncellenmiş saat ve güzergah bilgilerinin www. eskisehir. bel. tr adresinden edinilebileceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre