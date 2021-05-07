Büyükşehir'den hayvan üreticilerine büyük destek

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımları sağlanarak verimliliğin arttırılması üzerine

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği desteği imkanlar ölçüsünde sürdürüyor. Uygulamaya aldığı projeler ile üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi bir yeni projeyi daha uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Üreticilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile il genelinde 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni hayata geçirecek. Proje kapsamında 100 adet damızlık koç, 10 adet damızlık teke dağıtımı gerçekleştirilecek.

Projeden Kimler Faydalanabilecek

Projeden, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Kayıt Sistemlerine kayıtlı olan ve en az 50 adet küçükbaş hayvan varlığına sahip yetiştiriciler yararlanabilecek. Şartları uyan ve projeden yararlanmak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular proje kapsamındaki teknik komisyon tarafından değerlendirilecek. Proje tutarının yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe olarak karşılanacak. Başvurusu olumlu sonuçlanan yetiştiriciler proje katılım payı olarak yüzde 25'lik bedeli Manisa Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatırarak projeye katılım sağlayacak. Yetiştiriciler proje kapsamında almış oldukları damızlık koç ve tekelerin bakımını sağlayacak, proje takip süresince kesmeyecek, satmayacak ve başka işletmelerde kullandıramayacak. Proje takibi 6 aylık dönemlerde 2 yıl boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılacak.

Dağıtımı Yapılacak Hayvanların Seçimi Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75'lik hibe desteği verdiği proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan damızlık hayvanların seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, zooteknist ve veteriner hekimden oluşan komisyon tarafından Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Seçimi yapılan hayvanlar, projeye dahil olan yetiştiricilere proje kapsamında ulaştırılacak.

Kaynak: Bültenler