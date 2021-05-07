Büyükşehir'den hayvan üreticilerine büyük destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Büyükşehir'den hayvan üreticilerine büyük destek

Büyükşehir'den hayvan üreticilerine büyük destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ellerindeki koyun ve keçi sürülerine, yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımları sağlanarak verimliliğin arttırılması üzerine

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği desteği imkanlar ölçüsünde sürdürüyor. Uygulamaya aldığı projeler ile üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi bir yeni projeyi daha uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Üreticilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile il genelinde 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni hayata geçirecek. Proje kapsamında 100 adet damızlık koç, 10 adet damızlık teke dağıtımı gerçekleştirilecek.

Projeden Kimler Faydalanabilecek

Projeden, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Kayıt Sistemlerine kayıtlı olan ve en az 50 adet küçükbaş hayvan varlığına sahip yetiştiriciler yararlanabilecek. Şartları uyan ve projeden yararlanmak isteyen üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular proje kapsamındaki teknik komisyon tarafından değerlendirilecek. Proje tutarının yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe olarak karşılanacak. Başvurusu olumlu sonuçlanan yetiştiriciler proje katılım payı olarak yüzde 25'lik bedeli Manisa Büyükşehir Belediyesi veznelerine yatırarak projeye katılım sağlayacak. Yetiştiriciler proje kapsamında almış oldukları damızlık koç ve tekelerin bakımını sağlayacak, proje takip süresince kesmeyecek, satmayacak ve başka işletmelerde kullandıramayacak. Proje takibi 6 aylık dönemlerde 2 yıl boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılacak.

Dağıtımı Yapılacak Hayvanların Seçimi Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75'lik hibe desteği verdiği proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan damızlık hayvanların seçimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, zooteknist ve veteriner hekimden oluşan komisyon tarafından Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Seçimi yapılan hayvanlar, projeye dahil olan yetiştiricilere proje kapsamında ulaştırılacak.

Kaynak: Bültenler

PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
PALANDÖKEN'DE 61 BİN METREKÜP KAR SAKLANACAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir'den hayvan üreticilerine büyük destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:37:24. #1.14#

title