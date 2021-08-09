Büyükşehir'den "Hayati İnanç" Söyleşisi
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Büyükşehir'den "Hayati İnanç" Söyleşisi

Büyükşehir'den 'Hayati İnanç' Söyleşisi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayata Şiirden Bakmak' adlı söyleşiye katılan Türkiye'nin sevilen yazarı Hayati İnanç, Kayseri'nin büyük bir şehir olduğunu, sadece ticaretle değil, ilim şehir olarak da bilindiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hayata Şiirden Bakmak' adlı söyleşiye katılan Türkiye'nin sevilen yazarı Hayati İnanç, Kayseri'nin büyük bir şehir olduğunu, sadece ticaretle değil, ilim şehir olarak da bilindiğini söyledi.

Kentteki kültür ve sanat faaliyetlerini lokomotifi olan Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve ilginin yoğun olduğu söyleşiye Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve davetliler katıldı.

İNANÇ, KAYSERİ'DEN ÖVGÜ İLE BAHSETTİ

'Hayata Şiirden Bakmak' söyleşisinde sevilen yazar Hayati İnanç, Kayseri'nin büyük bir şehir olduğunu, sadece ticaretle değil, ilim şehir olarak da bilindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hiçbir zaman çok tanınıyorum, tecrübeliyim diye insanların karşısına heyecansız çıkmadım. İnsanların karşısına görücüye çıkan kız heyecanıyla çıkarım ama Kayseri'de bir başka. Büyüklüğünü gösterdi Kayseri, derinliğini gösterdi Allah nazarlardan korusun. Büyük bir şehirdir. Ticaret şehri olarak bilinir ama o işin en sığ kısmı. Yoksa Kayseri çok ciddi, çok büyük bir ilim şehridir. Öteden beri, Selçukludan beri ilim, irfan şehridir. Burası ile ilgili çok esaslı bağlantılar var. Divan şiirinde kökü burada olan, buradan beslenen muazzam üstatlar var. Aylarca sadece Kayseri üzerinde çalışılsa buna değer doğrusu. "

KATILIMCILARI İHYA ETTİ

Keyifli ve bilgilendirici söyleşisi ile Kayseri'de adeta şiir ve kıssa ziyafeti veren İnanç, "Düzelmeye de düzeltmeye de önce kendinden başlamalısın" ifadelerini kullanarak, Allah sevgisi, zamanı doğru kullanmak ve hayatı iyi değerlendirmek gibi konularda katılımcılara tavsiyelerde bulunurken, kıssa, şiir ve hikayelerle ise katılımcıları adeta ihya etti.

BEYHAN "HAYATA DAİR YENİ UFUKLAR AÇTIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

İlgiyle takip edilen söyleşi sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, "Geceye renk kattığınız, her şeyden önemlisi hayata dair yeni ufuklar açtığınız için çok teşekkür ederim" diyerek Yazar İnanç'a çiçek takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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