Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama

Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Toplum

Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama Şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, normal servis hizmetinin yanında sunduğu kişiye özel "VIP Hava Ulaşımı" için akıllı uygulama geliştirdi.

Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama

DENİZLİ - Şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, normal servis hizmetinin yanında sunduğu kişiye özel "VIP Hava Ulaşımı" için akıllı uygulama geliştirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım" uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek.

Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle Çardak Havalimanı'na servis hizmetini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi hizmet kalitesini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Normal servis araçlarının yanında bir süre önce başlattığı ve yoğun ilgi gören 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle VIP Hava Ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi teknolojik yeniliklerle vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi-Çardak Havalimanı, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yaptığı kişiye özel ulaşım hizmetine özel mobil uygulama hayata geçirdi. VIP Hava Ulaşımı'ndan yararlanmak isteyen Denizlililer akıllı cihazlarına indirecekleri "Denizli havaulaşım" uygulaması ile rezervasyon ve ödeme işlemlerini kolaylıkla yapabilecek.

Telefonla rezervasyon için

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanı'na normal servislerinden veya kişiye özel VIP ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine ulaşım filosunu genişleten Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığını daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla sürdürüyor.

Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama
Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama
Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama
Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli Büyükşehirden hava ulaşıma özel mobil uygulama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:45:06. #1.14#

title