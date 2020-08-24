Büyükşehir'den hasta bakım hizmeti
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Büyükşehir'den hasta bakım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta bakımı alanında uzman personelleri tarafından hasta bakımı refakatçi eğitimleri veriyor.

Büyükşehir'den hasta bakım hizmeti
24.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta bakımı alanında uzman personelleri tarafından hasta bakımı refakatçi eğitimleri veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından 'Hasta Refakatçi Eğitimi' veriliyor. Daha önce verilen teorik eğitimlerinden ardından uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde uygulamalı olarak bilgiler sunuluyor. Bu kapsamda eğitim hemşireleri tarafından hasta vatandaşın kaldığı eve gidilerek hasta bakımını üstlenen yakınlara bireysel uygulamalı eğitim veriliyor.Hasta yakınları verilen hizmetin çok değerli olduğunu kendilerine moral verdiğini ifade ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim birimince verilen eğitimlerde yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı uygulamalı olarak refakatçilere gösterildi.

Başiskele'de ikamet eden hasta refakatçi eğitimine katılan Alpaslan Aşkar, "Annem 79 yaşında ve 8 senedir yatağa bağlı. Son bir yıldır da solunum cihazına bağlı. Beyine giden damarlarda tıkanıklık ve daralmadan dolayı bu duruma geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tüm hasta yakınları olarak teşekkür ediyoruz. Belediyemizin hasta refakatçi eğitimine katıldık. Bizleri düşünerek yapılmış, bizim derdimize derman olan bir hizmet. Hemşireler evimize kadar gelip bize hastamızla nasıl ilgilenmemiz gerektiğini uygulamalı anlattılar. Bu tür zamanlarda bize destek olunması bize moral veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ne kadar teşekkür etsek az" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hasta bakımı refakatçi eğitimlerinin yanı sıra yatalak hastalar için önemli bir ihtiyaç olan evde bakım, hasta karyolası gibi önemli hizmetler veriyor. Hasta bakımı refakatçi eğitimlerinden faydalanmak isteyen hasta yakınlarının 153 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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